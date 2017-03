ACHS Honor Roll

Adair County High School is proud to recognize the following students for their academic achievements at the end of the third nine weeks grading period. The Principal’s Honor Roll lists 117 students who have earned a weighted GPA of 4.0 or greater and the Honor Roll lists 147 students who have earned a weighted GPA between 3.50 and 3.99. Congratulations to these students!

Principal’s Honor Roll

9th Grade

David Adams

Walter Baker

Madelyn Brian

Ty Cheatham

Keaton Coomer

Shayla Cravens

Katelyn Croghan

Emily Farmer

Kiley Feese

Dylan Gilbert

Lauren Grant

Samuel Gutelius

Madelyn Harmon

Victoria Harp

Jennifer Jimenez

Devon Karnes

Brianna McClanahan

Emily Melton

Aaron Peck

Emma Pendleton

Elizabeth Rexroat

Jenna Rodgers

Hallie Sandusky

Jadie Smith

Shelby Smith

Joshua Stonecypher

Travis Tucker

Jonathan Wood

Maggie Young

10th Grade

Jacob Abston

Kaleb Butler

Arabella Caldwell

Emma Cockerham

Abigail Dykes

Baylor Giles

Alexis Gist

Kendyl Hardin

Connor Hayes

Anne Hopkins

Jailyn Janes

Kaitlyn Janes

Sean Johnson

Rachel Parrish

Matthew Scheyer

Sydney Slaven

Trevor Smith

Myha Stricker

Nealee Tarter

Jaiden Taylor

Natalie Taylor

Harley Wheat

Zachary Wilson

Christian Wright

11th Grade

Allison Alley

Emery Bosela

Chance Burton

Jennifer Caldwell

Katelyn Cowan

Hunter Cundiff

Haley Ellison

Benjamin Hancock

Stevie Keltner

Lauren McQuaide

Brandi Powell

Savannah Starks

Breann Stephens

Eric Strout

Schyler VanArsdale

Sydney Waggener

Lejano Zavalija

12th Grade

Becca Brown

Chassidy Bryant

Gregory Burton

Kyle Burton

Karli Cowan

Trevor Cowan

Katherine Curry

Sara Dunbar

Roy Flores

Courtney Foster

Christopher Franklin

Anthony Gardner

Linsey Grant

Lonnie Grant

Shelby Hatcher

Christina Hayden

Wendy Helm

Landon Herren

Brady Hixson

Chloe Hixson

Tyler Hodges

Nicholas Honaker

Rodney Hundley

Cameron Lasley

Taylor Lawhorn

Madelyn Loy

Michael Mackenzie

Erika McClintock

Christopher Melton

Gretchen Miles

Michael Montgomery

William Myers

Pedro Plancarte

Katelyn Ploss

Roberto Ramirez

Lindsay Redmon

Sadie Reynolds

Kasey Robinson

Hanna Scott

Elizabeth Spoon

Kalob Stotts

Trey Strange

Lauren Talley

Easton Turner

Trenton Upchurch

Katelynn Woodrum

Miller Young

Honor Roll

9th Grade

Noah Abrell

Shelby Akin

Ellie Belcher

Alexander Bolin

Donald Brown

Macy Brown

Christopher Bryant

Isaiah Carter

Meredith Compton

Amber Cowan

Briley Cox

Laura Curry

Shelby Curry

Stephen Erichsen Jr

Alexia Feese

Gracie Franklin

Alexander Godsey

Emma Grider

Michael Hancock

Blaine Harden

Bryson Helm

Derrick Holler

Gracie Huckaby

Clayton Janes

Kearah Johnson

Katlyn Lacy

Billie Lawhorn

Rebecca Mahieu

Madison McCarol

Destiny Melson

Kaitlin Neat

Devin Neiderer

Amanda Nokes

Jeanene Pike

Abbygail Price

Brandon Roberts

Brianna Roberts

Madison Shaffer

Madison Smith

Olivia Smith

Elizabeth Stamper

Chelsea Stargel

Emalee Steele

John Stovall

Dylan Strode

Kara Turner

10th Grade

Chauncey Abston

Rebekah Akers

Rachel Berberich

Logan Bradshaw

Austin Burress

Christopher Burton

Kyron Burton

Sherica Burton

Layndon Carter

Chloe Clark

Payton Coomer

Byron Corbin

Riley Cowan

Demetrius Frazier

Ashley Hadley

Morgan Harvey

Jaylen Holmes

Hannah Hoots

Matthew Irvin

Melissa Jeffries

Dylan Kaylor

Sydney Kimbler

Isaac Little

Mason Loy

Courtney Martin

Abby Myers

Jacob Owens

Lauren Owens

Camellia Pearson

Trevor Pelston

Morgan Phelps

Devin Richard

Christopher Stuchell

Luke Wallace

Samuel Willis

Anna Wilson

Alex Young

11th Grade

Sarah Akers

Angie Alexander

Ann Alexander

Austin Bradshaw

Allie Brummett

Emilee Camfield

Taylor Cole

Haley Coomer

Tristan Coomer

Collin Dykes

Charity Frost

Jessica Halcomb

Carah Hatcher

Antonio Hernandez

Connor Johnson

Nathan Kelsay

Kyla Kessler

Monifa McKenzie

Corey Melton

Hailey Neat

Emily Perkins

Layla Powell

Christgen Rodgers

Rickianne Rogers

Gracie Rooks

Tianna Smith

Joshua Stephens

Alayna Willis

Brandy Wright

12th Grade

Christopher Abston

Audreanna Alley

Faith Anderson

Jessica Braun

Elijah Bryant

Isaac Carter

Sydney Clark

Grant Cockerham

Matthew Combes

Brady Cowan

Evan Darnell

Dylan Feese

Timothy Franklin

Kelly Fudge

Abby Gunter

Michael Harp

Kaitlyn Harvey

Robert Knifley

Kendra Kulac

Jaykob Robert Lee

Zakia Miller

Shelby Morrison

Austin Owens

Mikayla Palmer

Dylan Pendleton

Hayley Reynolds

Vincent Richards

Adam Roberts

Kassidy Roy

Katlyn Roy

Savannah Roy

Erwin Ruczienski II

Makayla Smith

Samuel Sneed

Garret Waggener