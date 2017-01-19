School Board Meeting Tonight at 6 p.m.

BOARD AGENDA
JANUARY 19, 2017 REGULAR SCHOOL BOARD MEETING
ADAIR COUNTY BOARD CONFERENCE ROOM
6:00 P.M.
***Adair County Middle School students will open the meeting with the Pledge
of Allegiance ***
**Meeting will be called to order**
1. APPROVAL OF AGENDA
2. APPOINTMENT OF SCHOOL BOARD CHAIRPERSON FOR 2017
3. APPOINTMENT OF SCHOOL BOARD VICE-CHAIRPERSON FOR 2017
4. APPOINTMENT OF SECRETARY TO THE BOARD FOR 2017
5. APPOINTMENT OF SCHOOL BOARD ATTORNEY
6. APPROVAL TO SET DATE AND TIME FOR REGULAR SCHOOL BOARD
MEETINGS FOR 2017
7. PUBLIC FORUM TO ADDRESS QUESTIONS AND CONCERNS ON THE
NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY REPORT – Carol Roy
8. APPROVAL OF CONSENT AGENDA
CONSENT AGENDA
9. APPROVAL OF MINUTES
10. APPROVAL OF TREASURER’S REPORT
11. APPROVAL OF PAYMENT OF BILLS
12. APPROVAL OF NON RESIDENT CONTRACTS FOR 2017-2018
13. APPROVAL TO WAIVE FEES FOR USE OF ADAIR COUNTY HIGH SCHOOL
CAFETERIA BY COLUMBIA – ADAIR COUNTY TOURISM COMMISSION
14. APPROVAL OF COMPREHENSIVE DISTRICT IMPROVEMENT PLAN
15. ACKNOWLEDGEMENT OF PERSONNEL ACTION
_________________________________________________________
REGULAR AGENDA
16. INTRODUCTION:
* ADAIR COUNTY PRIMARY CENTER
* ADAIR COUNTY ELEMENTARY SCHOOL
* ADAIR COUNTY MIDDLE SCHOOL
* ADAIR COUNTY HIGH SCHOOL
17. SUPERINTENDENT’S REPORT
18. PUBLIC COMMENTS
19. APPROVAL OF MONTHLY FINANCIAL STATEMENTS – Renae Smith
20. BUILDINGS AND GROUNDS UPDATE – David Jones
21. PRESENTATION/POSSIBLE ACTION ON THE HVAC UNIT AT THE VIRTUAL
LEARNING ACADEMY AT ADAIR COUNTY HIGH SCHOOL AND REVISED BG-1
FORM – Mike Sparkman, Alt 32
22. APPROVAL OF BG-1 FORM FOR ROOF AT ADAIR COUNTY HIGH SCHOOL
23. REVIEW/POSSIBLE APPROVAL OF DRAFT BUDGET FOR 2017-2018 SCHOOL
YEAR – Renae Smith
24. DISCUSSION/POSSIBLE ACTION IN ASSISTING WITH SUPERINTENDENT
SEARCH PROCESS
25. ADJOURNMENT
Becky Bailey
Becky Bailey
Administrative Assistant
Adair County School System