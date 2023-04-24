Adair County Community Voice

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Adair County Fiscal Court Agenda for Tuesday, April 25

AGENDA
ADAIR COUNTY FISCAL COURT
REGULAR CALLED MEETING
APRIL 25, 2023 @ 6:00 P.M.
ADAIR COUNTY ANNEX BUILDING BASEMENT
424 PUBLIC SQUARE, COLUMBIA, KENTUCKY 42728

PLEDGE OF ALLEGIANCE
PRAYER
CALL TO ORDER
ROLL CALL

  1. APPROVAL OF AGENDA
  2.  APPROVAL OF MINUTES

A.)       Regular Called Meeting-MARCH 28, 2023
B.)       Special Called Meeting-APRIL 11, 2023

  1.        DISBURSEMENTS
  2. A.)  SHERIFF’S REPORT

B.)  ROAD DEPARTMENT REPORT
C.)  G.R.A.S. REPORT
D.)  COMMITTEE REPORTS
E.)   JAIL REPORT

  1.         TREASURER

A.)       TREASURER’S REPORT

  1. BUDGET TRANSFERS

A.)       LINE TO LINE TRANSFERS
B.)       FUND TO FUND TRANSFERS

  1. BUDGET AMENDMENT
  2. COURT ORDERS
  3. READING OF ROADS
  4. ACTION ITEMS:
  5. A)        2023-2024 FLEX FUNDS PRESENTATION
  6. B)        EXTENSION BOARD BUDGET PRESENTATION
  7. C)        JAIL 2023-2024 BUDGET PRESENTATION
  8. D)        PERMISSION FOR JUDGE TO SIGN MOA FOR HB1 GRANT-ADDITIONAL VOTING EQUIP. REIMBURSEMENT REQUEST
  9. E)        FREE TIPPING
  10. F)         TOURISM BOARD APPOINTMENT
  11. G)        AMBULANCE BOARD APPOINTMENT
  12. H)        PERMISSION FOR JUDGE TO SIGN MOA-COUNTY ROAD AID MONEY
  13. I)          PERMISSION TO PURCHASE GENERATOR FO THE TOTAL PATCHER
  14. J)         PERMISSION TO ADVERTISE ROAD BIDS FOR ROAD MATERIALS
  15. K)        PERMISSION TO RUN WATERLINE FROM THE EM BUILDING TO THE COUNTY ROAD SHED
  16. L)         DEPARTMENT NEEDS DISCUSSION
  17. M)        JIM BLAIR BATHROOM DISCUSSION
  18. N)        JIM BLAIR CURBING AROUND PLAYGROUND DISCUSSION
  19. O)        JIM BLAIR BLACKTOP TO GATE DISCUSSION
  20. P)        JIM BLAIR SPEED BUMP DISCUSSION
  21. Q)        PERMISSION TO REBID CARPET AT JUDICIAL CENTER PER PORTION
  22. R)        911-AK ASSOCIATES BILL
  23. S)        911 GEOCOM GRANT & YEARLY CHECKS
  24. T)         911 NEW HIRE
  25. U)        PERMISSION TO USE JIM BLAIR CENTER FOR 2ND GRADE
  26. V)        PERMISSION TO USE JIM BLAIR CENTER FOR ACHS BUSINESS DEPT.
  27. W)       PERMISSION TO SIGN MOA FOR MAGISTRAL DISTRICT REAPOINMENT SERVICES
  28. X)        HEALTH INSURANCE DISCUSSION
  29. Y)        APPROVE SHERIFF’S 2021 TAX SETTLEMENT
  30. Z)         HOSA REQUEST FOR FUNDING
  31. AA)      PERMISSION FOR JUDGE TO SIGN FIREWORK CONTRACT
  32. BB)      DAMON HICKS JIM BLAIR CENTER DISCUSSION
  33. OTHER BUSINESS
  34. PUBLIC COMMENTS
  35. ADJOURN

This meeting is open to the public.

 