Adair County Fiscal Court Agenda for Tuesday, April 25

AGENDA
ADAIR COUNTY FISCAL COURT
REGULAR CALLED MEETING
APRIL 25, 2023 @ 6:00 P.M.
ADAIR COUNTY ANNEX BUILDING BASEMENT
424 PUBLIC SQUARE, COLUMBIA, KENTUCKY 42728
PLEDGE OF ALLEGIANCE
PRAYER
CALL TO ORDER
ROLL CALL
- APPROVAL OF AGENDA
- APPROVAL OF MINUTES
A.) Regular Called Meeting-MARCH 28, 2023
B.) Special Called Meeting-APRIL 11, 2023
- DISBURSEMENTS
- A.) SHERIFF’S REPORT
B.) ROAD DEPARTMENT REPORT
C.) G.R.A.S. REPORT
D.) COMMITTEE REPORTS
E.) JAIL REPORT
- TREASURER
A.) TREASURER’S REPORT
- BUDGET TRANSFERS
A.) LINE TO LINE TRANSFERS
B.) FUND TO FUND TRANSFERS
- BUDGET AMENDMENT
- COURT ORDERS
- READING OF ROADS
- ACTION ITEMS:
- A) 2023-2024 FLEX FUNDS PRESENTATION
- B) EXTENSION BOARD BUDGET PRESENTATION
- C) JAIL 2023-2024 BUDGET PRESENTATION
- D) PERMISSION FOR JUDGE TO SIGN MOA FOR HB1 GRANT-ADDITIONAL VOTING EQUIP. REIMBURSEMENT REQUEST
- E) FREE TIPPING
- F) TOURISM BOARD APPOINTMENT
- G) AMBULANCE BOARD APPOINTMENT
- H) PERMISSION FOR JUDGE TO SIGN MOA-COUNTY ROAD AID MONEY
- I) PERMISSION TO PURCHASE GENERATOR FO THE TOTAL PATCHER
- J) PERMISSION TO ADVERTISE ROAD BIDS FOR ROAD MATERIALS
- K) PERMISSION TO RUN WATERLINE FROM THE EM BUILDING TO THE COUNTY ROAD SHED
- L) DEPARTMENT NEEDS DISCUSSION
- M) JIM BLAIR BATHROOM DISCUSSION
- N) JIM BLAIR CURBING AROUND PLAYGROUND DISCUSSION
- O) JIM BLAIR BLACKTOP TO GATE DISCUSSION
- P) JIM BLAIR SPEED BUMP DISCUSSION
- Q) PERMISSION TO REBID CARPET AT JUDICIAL CENTER PER PORTION
- R) 911-AK ASSOCIATES BILL
- S) 911 GEOCOM GRANT & YEARLY CHECKS
- T) 911 NEW HIRE
- U) PERMISSION TO USE JIM BLAIR CENTER FOR 2ND GRADE
- V) PERMISSION TO USE JIM BLAIR CENTER FOR ACHS BUSINESS DEPT.
- W) PERMISSION TO SIGN MOA FOR MAGISTRAL DISTRICT REAPOINMENT SERVICES
- X) HEALTH INSURANCE DISCUSSION
- Y) APPROVE SHERIFF’S 2021 TAX SETTLEMENT
- Z) HOSA REQUEST FOR FUNDING
- AA) PERMISSION FOR JUDGE TO SIGN FIREWORK CONTRACT
- BB) DAMON HICKS JIM BLAIR CENTER DISCUSSION
- OTHER BUSINESS
- PUBLIC COMMENTS
- ADJOURN
This meeting is open to the public.