Adair County School Board meets April 22

BOARD AGENDA
APRIL 22, 2021
REGULAR SCHOOL BOARD MEETING
ADAIR COUNTY BOARD CONFERENCE ROOM
6:00 P.M.
**Meeting called to order**
***Superintendent Dr. Stephens and Adair County Board Members will open the meeting with the Pledge of Allegiance***
***Prayer***
- APPROVAL OF AGENDA
- APPROVAL OF CONSENT AGENDA
CONSENT AGENDA
- APPROVAL OF MINUTES
- APPROVAL OF TREASURER’S REPORT
- APPROVAL OF PAYMENT OF BILLS
- APPROVAL OF PAY APP #6 FOR JENKINS-ESSEX CONSTRUCTION FOR THE ADAIR COUNTY PRIMARY CENTER PRESCHOOL ADDITION PROJECT IN THE AMOUNT OF $89,340.00
- APPROVAL OF PAY APP #3 FOR JENKINS-ESSEX CONSTRUCTION FOR THE ADAIR COUNTY SOFTBALL/BASEBALL ADDITION PROJECT IN THE AMOUNT OF $103,850.00
- APPROVAL OF CHANGE ORDER #1 TO DIRECT PURCHASE ORDER FOR NUCOR/VULCRAFT WHICH CANCELS THEIR CONTRACT OUT TO $0—JOISTS AND DECKING ARE NO LONGER BEING USED DUE TO PRICE AND TIMELINE
- APPROVAL OF A LETTER FROM JENKINS-ESSEX EXPLAINING THE ABOVE CHANGE ORDER TO DIRECT PURCHASE ORDER FOR NUCOR/VULCRAFT AND CHANGE ORDER #2 TO THE JENKINS-ESSEX CONTRACT
- APPROVAL OF CHANGE ORDER #2 TO THE JENKINS-ESSEX CONTRACT WHICH ADDS THE AMOUNT FOR PRE-TAX MATERIALS FROM DE-AM-RON IN THE AMOUNT OF $7,483.00.00
- APPROVAL OF THE ADAIR COUNTY BOARD OF EDUCATION SCHOOL FOOD SERVICE DEPARTMENT TO PARTICIPATE IN THE SUMMER FEEDING PROGRAM THROUGH 2021
- APPROVAL TO ACCEPT BIDS FOR THE SERVING LINES FOR ADAIR COUNTY HIGH SCHOOL AND ADAIR COUNTY MIDDLE SCHOOL
- APPROVAL TO DECLARE TECHNOLOGY ITEMS AS JUNK FOR DISPOSAL OR RECYCLING
- APPROVAL FOR ACHS CHOIR TO TRAVEL TO ORLANDO, FLORIDA, DECEMBER 2021, PENDING COVID RESTRICTIONS
- APPROVAL OF THE 2021-2022 SCHOOL ACTIVITY FUNDS BUDGET
- ACKNOWLEDGMENT OF PERSONNEL ACTION
REGULAR AGENDA
- SUPERINTENDENT’S REPORT
- PUBLIC COMMENTS
- APPROVAL OF MONTHLY FINANCIAL STATEMENTS – Renae Smith
- BUILDINGS AND GROUNDS UPDATE – Steve Burton
- APPROVAL OF BOYS BASKETBALL SHOOTING MACHINE IN THE AMOUNT OF $4,400.00 TO $4,800.00 – Dr. Stephens
- APPROVAL TO INCREASE STIPEND FOR BAND DIRECTOR FOR THE 2021-2022 SCHOOL YEAR AND AN INCREASE IN STIPEND AND WORK DAYS FOR THE ASSISTANT BAND DIRECTOR FOR THE 2021–2022 SCHOOL YEAR – Dr. Stephens
- DISCUSSION/APPROVAL OF BOARD ATTORNEY FOR SCHOOL YEAR JULY 1, 2021-June 30 2022 – -Renae Smith
- APPROVAL TO APPROVE THE TENTATIVE BUDGET FOR THE 2021-2022 – Renae Smith
- APPROVAL OF THE COMPREHENSIVE IMPROVEMENT PLAN FOR THE ADAIR COUNTY SCHOOL DISTRICT FOR THE 2021-2022 SCHOOL YEAR. – -PHYLLIS CURRY
- APPROVAL OF THE NTI LEARNING PLAN FOR THE ADAIR COUNTY SCHOOL DISTRICT FOR THE 2021-2022 SCHOOL YEAR. – PHYLLIS CURRY
- ADJOURNMENT