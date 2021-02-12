Adair County Community Voice

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Adair County School Board to meet Feb. 18

by

BOARD AGENDA

FEBRUARY 18, 2021

REGULAR SCHOOL BOARD MEETING

ADAIR COUNTY BOARD CONFERENCE ROOM

6:00 P.M.

**Meeting called to order**

***Superintendent Dr. Stephens and Adair County Board Members will open the meeting with the Pledge of Allegiance***

***Prayer***

***Swearing in of two Board Members*** 

  1. APPROVAL OF AGENDA
  1. APPROVAL OF CONSENT AGENDA

  

CONSENT AGENDA

 

  1. APPROVAL OF MINUTES
  1. APPROVAL OF TREASURER’S REPORT
  1. APPROVAL OF PAYMENT OF BILLS
  1. DISCUSS APPROVAL OF PAY APP #4 FOR JENKINS-ESSEX CONSTRUCTION FOR THE ADAIR COUNTY PRIMARY CENTER PRESCHOOL ADDITION PROJECT IN THE AMOUNT OF $20,399.00
  1. DISCUSS APPROVAL OF PAY APP #1 FOR JENKINS-ESSEX CONSTRUCTION FOR THE ADAIR COUNTY SOFTBALL/BASEBALL ADDITION PROJECT IN THE AMOUNT OF $21,286.00
  1. APPROVAL OF SCHOOL SAFETY PROJECTS THROUGH SCHOOL SECURITY FUNDS GRANT
  1. APPROVAL TO DECLARE TECHNOLOGY ITEMS AS JUNK FOR DISPOSAL OR RECYCLING
  1. APPROVAL OF 2021-2022 SBDM ALLOCATIONS
  1. ACKNOWLEDGMENT OF PERSONNEL ACTION

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REGULAR AGENDA

 

  1. SUPERINTENDENT’S REPORT
  1. PUBLIC COMMENTS
  1. APPROVAL OF MONTHLY FINANCIAL STATEMENTS – Renae Smith
  1. BUILDINGS AND GROUNDS UPDATE – Steve Burton
  1. GAP REPORT PRESENTED BY EACH SCHOOL PRINCIPAL:
  • ADAIR COUNTY HIGH SCHOOL
  • ADAIR COUNTY MIDDLE SCHOOL
  • ADAIR COUNTY ELEMENTARY SCHOOL
  • ADAIR COUNTY PRIMARY CENTER
  1. APPROVAL OF 2021-2022 SCHOOL CALENDAR—Robbie Harmon
  1. APPROVAL OF STUDENT TEACHER AGREEMENT WITH CAMPBELLSVILLE UNIVERSITY
  1. ADJOURNMENT