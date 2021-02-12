Adair County School Board to meet Feb. 18

BOARD AGENDA
FEBRUARY 18, 2021
REGULAR SCHOOL BOARD MEETING
ADAIR COUNTY BOARD CONFERENCE ROOM
6:00 P.M.
**Meeting called to order**
***Superintendent Dr. Stephens and Adair County Board Members will open the meeting with the Pledge of Allegiance***
***Prayer***
***Swearing in of two Board Members***
- APPROVAL OF AGENDA
- APPROVAL OF CONSENT AGENDA
CONSENT AGENDA
- APPROVAL OF MINUTES
- APPROVAL OF TREASURER’S REPORT
- APPROVAL OF PAYMENT OF BILLS
- DISCUSS APPROVAL OF PAY APP #4 FOR JENKINS-ESSEX CONSTRUCTION FOR THE ADAIR COUNTY PRIMARY CENTER PRESCHOOL ADDITION PROJECT IN THE AMOUNT OF $20,399.00
- DISCUSS APPROVAL OF PAY APP #1 FOR JENKINS-ESSEX CONSTRUCTION FOR THE ADAIR COUNTY SOFTBALL/BASEBALL ADDITION PROJECT IN THE AMOUNT OF $21,286.00
- APPROVAL OF SCHOOL SAFETY PROJECTS THROUGH SCHOOL SECURITY FUNDS GRANT
- APPROVAL TO DECLARE TECHNOLOGY ITEMS AS JUNK FOR DISPOSAL OR RECYCLING
- APPROVAL OF 2021-2022 SBDM ALLOCATIONS
- ACKNOWLEDGMENT OF PERSONNEL ACTION
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REGULAR AGENDA
- SUPERINTENDENT’S REPORT
- PUBLIC COMMENTS
- APPROVAL OF MONTHLY FINANCIAL STATEMENTS – Renae Smith
- BUILDINGS AND GROUNDS UPDATE – Steve Burton
- GAP REPORT PRESENTED BY EACH SCHOOL PRINCIPAL:
- ADAIR COUNTY HIGH SCHOOL
- ADAIR COUNTY MIDDLE SCHOOL
- ADAIR COUNTY ELEMENTARY SCHOOL
- ADAIR COUNTY PRIMARY CENTER
- APPROVAL OF 2021-2022 SCHOOL CALENDAR—Robbie Harmon
- APPROVAL OF STUDENT TEACHER AGREEMENT WITH CAMPBELLSVILLE UNIVERSITY
- ADJOURNMENT