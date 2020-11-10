Adair Fiscal Court meets today

The Adair County Fiscal Court will meet in regular session tomorrow at 6:00 p.m. cst via zoom and aired on Adair County Fiscal Court Facebook page live. The agenda is attached as well as listed below.
AGENDA
ADAIR COUNTY FISCAL COURT
REGULAR CALLED MEETING
NOVEMBER 10, 2020 @ 6:00 P.M.
ADAIR COUNTY ANNEX BASEMENT
424 PUBLIC SQUARE, COLUMBIA, KENTUCKY 42728
PLEDGE OF ALLEGIANCE
PRAYER
CALL TO ORDER
ROLL CALL
- APPROVAL OF AGENDA
- APPROVAL OF MINUTES
- Regular Called Meeting – October 27, 2020
- DISBURSEMENTS
- A.) SHERIFF’S REPORT
B.) ROAD DEPARTMENT REPORT
C.) G.R.A.S. REPORT
D.) COMMITTEE REPORTS
E.) JAIL REPORT
- TREASURER
- TREASURER’S REPORT
- BUDGET AMENDMENTS
- BUDGET TRANFERS
A.) LINE TO LINE TRANSFERS
B.) FUND TO FUND TRANSFERS
- COURT ORDERS
- READING OF ROADS
10. ACTION ITEMS:
- TILES FOR ROAD DEPARTMENT
- RECYCLING CENTER PART TIME HIRE
- 911 GRANT APPROVAL
- PERMISSION TO SIGN SENATE BILL 66 GRANT APPLICATION FOR AMBULANCE SERVICE
- CHRISTMAS IN GRADYVILLE-USE OF VOTING BUILDING
- OTHER BUSINESS
- PUBLIC COMMENTS
- ADJOURN
This meeting will be held via ZOOM, and will NOT be open to the public, but will be live streamed on the Adair County Fiscal Court Facebook Page.