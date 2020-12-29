Adair Fiscal Court meets tonight

Tuesday, Dec. 29, 2020:
The Adair County Fiscal Court will have a regular called meeting on Tuesday, December 29, 2020 at 4:00 p.m. The meeting will not be open to the public but will be live streamed on the Adair County Fiscal Court Facebook page.
I have attached the agenda hereto as requested:
AGENDA
ADAIR COUNTY FISCAL COURT
REGULAR CALLED MEETING
DECEMBER 29, 2020 @ 4:00 P.M.
ADAIR COUNTY ANNEX BASEMENT
424 PUBLIC SQUARE, COLUMBIA, KENTUCKY 42728
PLEDGE OF ALLEGIANCE
PRAYER
CALL TO ORDER
ROLL CALL
- APPROVAL OF AGENDA
- APPROVAL OF MINUTES
- Regular Called Meeting – December 8, 2020
- Special Called Meeting- December 21, 2020
- DISBURSEMENTS
- TREASURER
- TREASURER’S REPORT
- BUDGET AMENDMENTS
- BUDGET TRANFERS
A.) LINE TO LINE TRANSFERS
B.) FUND TO FUND TRANSFERS
- COURT ORDERS
- READING OF ROADS
` 9. ACTION ITEMS:
- CARRIE GALLOWAY-HARSHAW TRANE REP.
- APPROVAL OF BUDGET AMENDMENT FOR CARES MONEY-ADAIR COUNTY CLERK
- APPROVAL OF BUDGET AMENDMENT ADJUSTING OVER-TIME AND DUES-EXPENDITURES-ADAIR COUNTY CLERK
- APPROVAL OF 2021 ADAIR COUNTY CLERK’S BUDGET
- AMENDED 2020 BUDGET FOR ADAIR COUNTY SHERIFF
- APPROVAL OF 2021 ANNUAL ORDER SETTING MAXIMUM AMOUNT FOR DEPUTIES AND ASSISTANTS-ADAIR COUNTY CLERK
- APPROVAL OF 2021 ANNUAL ORDER SETTING MAXIMUM AMOUNT FOR DEPUTIES AND ASSISTANTS-ADAIR COUNTY SHERIFF
- APPROVAL OF 2021 BUDGET FOR ADAIR COUNTY SHERIFF
- 2021 SHERIFF ADVANCEMENT BOND
- 911-FULL TIME HIRE-DERRIK MURPHY-FT DISPATCHER AND ASSISTANT MAPPING COORDINATOR
- JAIL INMATE FUND SIGNERS LIST APPROVAL
- OPEN AND POSSIBLE AWARD HVAC/BOILER BIDS-JUDICIAL CENTER
- APPROVAL OF 2021 FISCAL COURT MEETING DATES
- APPROVAL OF COMMITTEES FOR 2021
- OTHER BUSINESS
- PUBLIC COMMENTS
- ADJOURN
This meeting will be held via ZOOM, and will NOT be open to the public, but will be live streamed on the Adair County Fiscal Court Facebook Page.