Adair County Community Voice

Without YOU We'd Be Speechless!

Adair Fiscal Court will meet tonight

by

Tuesday, March 9, 2021

AGENDA

ADAIR COUNTY FISCAL COURT

REGULAR CALLED MEETING

MARCH 9, 2021 @ 6:00 P.M.

ADAIR COUNTY JIM BLAIR CENTER

901 HUDSON STREET, COLUMBIA, KENTUCKY 42728

 

                   PLEDGE OF ALLEGIANCE

PRAYER

CALL TO ORDER

ROLL CALL

 

  1. APPROVAL OF AGENDA
  2. APPROVAL OF MINUTES

 

  • Regular Called Meeting – February 23, 2021
  1. DISBURSEMENTS

 

  1. REPORTS

 

A.) SHERIFF’S REPORT

B.) ROAD DEPARTMENT REPORT

C.) G.R.A.S. REPORT

D.) COMMITTEE REPORTS

E.)   JAIL REPORT

 

  1. TREASURER

 

  • TREASURER’S REPORT

 

  1. BUDGET AMENDMENTS

 

  1. BUDGET TRANFERS

A.) LINE TO LINE TRANSFERS

B.) FUND TO FUND TRANSFERS

 

  1. COURT ORDERS
  2. READING OF ROADS
  3. ACTION ITEMS:
  4. A) NEAL GOLD – HOSPITAL DISTRICT UPDATE
  5. B) EXTENSION BOARD APPOINTMENT
  6. C) DISCUSSION/PERMISSION TO APPLY FOR THE HHW/ESCRAP GRANT
  7. D) DISCUSSION/PERMISSION TO APPLY FOR A RECYCLING GRANT
  8. E) HEALTH INSURANCE/BENEFITS DISCUSSION
  9. F) RECIND MOTION ALLOWING SHERIFF TO RECEIVE EXCESS FEE FUNDS
  10. G) 911 SECOND READING OF ORDINANCE AMENDING DISPATCHER AGE QUALIFICATIONS
  11. H) 2021 JAIL BUDGET
  12. I) COURTHOUSE DISCUSSION
  13. J) ROAD SIDE CLEANUP DISCUSSION

 

  1. OTHER BUSINESS
  2. PUBLIC COMMENTS
  3. ADJOURN

 

This meeting will be open to the public and following all guidelines for social distancing set by the Governor. There will be NO Facebook Live.