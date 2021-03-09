Adair Fiscal Court will meet tonight

Tuesday, March 9, 2021
AGENDA
ADAIR COUNTY FISCAL COURT
REGULAR CALLED MEETING
MARCH 9, 2021 @ 6:00 P.M.
ADAIR COUNTY JIM BLAIR CENTER
901 HUDSON STREET, COLUMBIA, KENTUCKY 42728
PLEDGE OF ALLEGIANCE
PRAYER
CALL TO ORDER
ROLL CALL
- APPROVAL OF AGENDA
- APPROVAL OF MINUTES
- Regular Called Meeting – February 23, 2021
- DISBURSEMENTS
- REPORTS
A.) SHERIFF’S REPORT
B.) ROAD DEPARTMENT REPORT
C.) G.R.A.S. REPORT
D.) COMMITTEE REPORTS
E.) JAIL REPORT
- TREASURER
- TREASURER’S REPORT
- BUDGET AMENDMENTS
- BUDGET TRANFERS
A.) LINE TO LINE TRANSFERS
B.) FUND TO FUND TRANSFERS
- COURT ORDERS
- READING OF ROADS
- ACTION ITEMS:
- A) NEAL GOLD – HOSPITAL DISTRICT UPDATE
- B) EXTENSION BOARD APPOINTMENT
- C) DISCUSSION/PERMISSION TO APPLY FOR THE HHW/ESCRAP GRANT
- D) DISCUSSION/PERMISSION TO APPLY FOR A RECYCLING GRANT
- E) HEALTH INSURANCE/BENEFITS DISCUSSION
- F) RECIND MOTION ALLOWING SHERIFF TO RECEIVE EXCESS FEE FUNDS
- G) 911 SECOND READING OF ORDINANCE AMENDING DISPATCHER AGE QUALIFICATIONS
- H) 2021 JAIL BUDGET
- I) COURTHOUSE DISCUSSION
- J) ROAD SIDE CLEANUP DISCUSSION
- OTHER BUSINESS
- PUBLIC COMMENTS
- ADJOURN
This meeting will be open to the public and following all guidelines for social distancing set by the Governor. There will be NO Facebook Live.