Adair County Community Voice

Without YOU We'd Be Speechless!

Adair School Board meeting is Thursday

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FYI-THE MEETING WILL BE OPEN TO THE PUBLIC, BUT IF YOU WOULD LIKE A ZOOM INVITATION PLEASE CONTACT ME TO GET ON THE LIST FOR AN INVITE.

 

BOARD AGENDA

 

DECEMBER 17, 2020

 

REGULAR SCHOOL BOARD MEETING

 

ADAIR COUNTY BOARD CONFERENCE ROOM

 

6:00 P.M.

 

**Meeting called to order**

 

***Superintendent Dr. Stephens and Adair County Board Members will open the meeting with the Pledge of Allegiance***

 

***Prayer***

 

  1. APPROVAL OF AGENDA

 

  1. APPROVAL OF CONSENT AGENDA

 

 

CONSENT AGENDA

 

  1. APPROVAL OF MINUTES

 

  1. APPROVAL OF TREASURER’S REPORT

 

  1. APPROVAL OF PAYMENT OF BILLS

 

  1. APPROVAL OF PAY APP #2 FOR JENKINS-ESSEX CONSTRUCTION, INC. FOR THE ADAIR COUNTY PRIMARY CENTER ADDITION PROJECT IN THE AMOUNT OF $110,720.00

 

  1. ACKNOWLEDGMENT OF PERSONNEL ACTION

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REGULAR AGENDA

 

  1. SUPERINTENDENT’S REPORT

 

  1. PUBLIC COMMENTS

 

  1. APPROVAL OF MONTHLY FINANCIAL STATEMENTS – Renae Smith

 

  1. BUILDINGS AND GROUNDS UPDATE – Steve Burton

 

  1. REPLACEMENT OF COMMMITTEE MEMBER WITH THE APPROVAL OF THE 2021/2022 SCHOOL CALENDAR COMMITTEE – Robbie Harmon

 

  1. APPROVAL TO RELOCATE THE SIX (6) INCH FIRE PROTECTION LINE – Steve Burton

 

  1. APPROVAL OF THE OWNER-CONTRACTOR AGREEMENT WITH JENKINS-ESSEX CONSTRUCTION, INC FOR THE PRESSBOX/CONCESSION STANDS PROJECT

 

  1. APPROVAL FOR LINDSEY WILSON COLLEGE (LWC) TO USE OUR CAMPUS TO HOST A COLLEGIATE CYCLING EVENT MID MARCH – MID APRIL 2021.

 

  1. RECOGNITION OF BOARD MEMBERS (2)

 

  1. ADJOURNMENT

 