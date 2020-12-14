Adair School Board meeting is Thursday

FYI-THE MEETING WILL BE OPEN TO THE PUBLIC, BUT IF YOU WOULD LIKE A ZOOM INVITATION PLEASE CONTACT ME TO GET ON THE LIST FOR AN INVITE.
BOARD AGENDA
DECEMBER 17, 2020
REGULAR SCHOOL BOARD MEETING
ADAIR COUNTY BOARD CONFERENCE ROOM
6:00 P.M.
**Meeting called to order**
***Superintendent Dr. Stephens and Adair County Board Members will open the meeting with the Pledge of Allegiance***
***Prayer***
- APPROVAL OF AGENDA
- APPROVAL OF CONSENT AGENDA
CONSENT AGENDA
- APPROVAL OF MINUTES
- APPROVAL OF TREASURER’S REPORT
- APPROVAL OF PAYMENT OF BILLS
- APPROVAL OF PAY APP #2 FOR JENKINS-ESSEX CONSTRUCTION, INC. FOR THE ADAIR COUNTY PRIMARY CENTER ADDITION PROJECT IN THE AMOUNT OF $110,720.00
- ACKNOWLEDGMENT OF PERSONNEL ACTION
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REGULAR AGENDA
- SUPERINTENDENT’S REPORT
- PUBLIC COMMENTS
- APPROVAL OF MONTHLY FINANCIAL STATEMENTS – Renae Smith
- BUILDINGS AND GROUNDS UPDATE – Steve Burton
- REPLACEMENT OF COMMMITTEE MEMBER WITH THE APPROVAL OF THE 2021/2022 SCHOOL CALENDAR COMMITTEE – Robbie Harmon
- APPROVAL TO RELOCATE THE SIX (6) INCH FIRE PROTECTION LINE – Steve Burton
- APPROVAL OF THE OWNER-CONTRACTOR AGREEMENT WITH JENKINS-ESSEX CONSTRUCTION, INC FOR THE PRESSBOX/CONCESSION STANDS PROJECT
- APPROVAL FOR LINDSEY WILSON COLLEGE (LWC) TO USE OUR CAMPUS TO HOST A COLLEGIATE CYCLING EVENT MID MARCH – MID APRIL 2021.
- RECOGNITION OF BOARD MEMBERS (2)
- ADJOURNMENT