July school board meeting agenda

BOARD AGENDA
JULY 16, 2020
REGULAR SCHOOL BOARD MEETING
ADAIR COUNTY BOARD CONFERENCE ROOM
6:00 P.M.
**Meeting called to order**
***Superintendent Dr. Stephens and Adair County Board Members will open the
meeting with the Pledge of Allegiance***
***Prayer***
- APPROVAL OF AGENDA
- APPROVAL OF CONSENT AGENDA
CONSENT AGENDA
- APPROVAL OF MINUTES
- APPROVAL OF TREASURER’S REPORT
- APPROVAL OF PAYMENT OF BILLS
- APPROVAL OF SCHOOL FOOD SERVICE PIZZA BIDS FOR THE 2020-2021
SCHOOL YEAR
- APPROVAL OF STUDENT CODE OF ACCEPTABLE BEHAVIOR AND DISCIPLINE
FOR THE 2020-2021 SCHOOL YEAR (Student Handbook)
- APPROVAL OF ADAIR COUNTY SCHOOLS EMPLOYEE MANUAL FOR THE 2020-
2021 SCHOOL YEAR
- APPROVAL OF ADMISSIONS AND RELEASE COMMITTEE CHAIRPERSONS
(ARC) FOR THE 2020-2021 SCHOOL YEAR
- APPROVAL TO DECLARE TECHNOLOGY ITEMS AS SURPLUS FOR DISPOSAL
OR RECYCLING
- APPROVAL OF THE FOLLOWING CONTRACTS FOR THE 2020-2021 SCHOOL
YEAR:
- ORIENTATION AND MOBILITY CONTRACT
- VISION ITINERANT SERVICES CONTRACT
- HANDS UP THERAPY-PHYSICAL THERAPIST
- OFFICE OF REHABILITATION-COMMUNITY WORK TRANSITION
PROGRAM
- LOCAL AGREEMENT FOR COOPERATION ON FULL UTILIZATION OF
HEAD START 2020-2021
- MEMORANDUM OF AGREEMENT FOR SPECIAL EDUCATION SERVICES
BETWEEN LAKE CUMBERLAND HEAD START PROGRAM AND ADAIR
COUNTY BOARD OF EDUCATION
- APPROVAL OF DISTRICT FUNDING ASSURANCES IN GMAP FOR THE 2020-2021
SCHOOL YEAR
- ACKNOWLEDGEMENT OF PERSONNEL ACTION
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REGULAR AGENDA
- SUPERINTENDENT’S REPORT
- PRESENTATION OF DONATION TO ADAIR COUNTY SCHOOLS BY MARK
DYKES, PRESIDENT OF BANK OF COLUMBIA, IN MEMORY OF WANDA HILL,
FORMER TEACHER AT COLONEL WM. CASEY SCHOOL
- PRESENTATION OF FUNDS DONATED BY SCHOOL DISTRICT EMPLOYEES TO
ADAIR COUNTY FIRE DEPARTMENTS FOR WHAS CRUSADE FOR CHILDREN
- PUBLIC COMMENTS
- APPROVAL OF MONTHLY FINANCIAL STATEMENTS – Renae Smith
- BUILDINGS AND GROUNDS UPDATE – Steve Burton
- APPROVAL OF ANNUAL POLICY/PROCEDURE UPDATES – Robbie Harmon
- APPROVAL OF NEW DISTRICT FACILITY PLANNING COMMITTEE – Renae
Smith
- SUPERINTENDENT EVALUATION RESULTS
- ADJOURNMENT