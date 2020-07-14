Adair County Community Voice

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July school board meeting agenda

by

BOARD AGENDA

JULY 16, 2020
REGULAR SCHOOL BOARD MEETING
ADAIR COUNTY BOARD CONFERENCE ROOM
6:00 P.M.

**Meeting called to order**

***Superintendent Dr. Stephens and Adair County Board Members will open the

meeting with the Pledge of Allegiance***

***Prayer***

  1. APPROVAL OF AGENDA

 

  1. APPROVAL OF CONSENT AGENDA

 

CONSENT AGENDA

 

  1. APPROVAL OF MINUTES

 

  1. APPROVAL OF TREASURER’S REPORT

 

  1. APPROVAL OF PAYMENT OF BILLS

 

  1. APPROVAL OF SCHOOL FOOD SERVICE PIZZA BIDS FOR THE 2020-2021

SCHOOL YEAR

 

  1. APPROVAL OF STUDENT CODE OF ACCEPTABLE BEHAVIOR AND DISCIPLINE

FOR THE 2020-2021 SCHOOL YEAR (Student Handbook)

 

  1. APPROVAL OF ADAIR COUNTY SCHOOLS EMPLOYEE MANUAL FOR THE 2020-

2021 SCHOOL YEAR

 

  1. APPROVAL OF ADMISSIONS AND RELEASE COMMITTEE CHAIRPERSONS

(ARC) FOR THE 2020-2021 SCHOOL YEAR

 

  1. APPROVAL TO DECLARE TECHNOLOGY ITEMS AS SURPLUS FOR DISPOSAL

OR RECYCLING

 

  1. APPROVAL OF THE FOLLOWING CONTRACTS FOR THE 2020-2021 SCHOOL

YEAR:

  • ORIENTATION AND MOBILITY CONTRACT
  • VISION ITINERANT SERVICES CONTRACT
  • HANDS UP THERAPY-PHYSICAL THERAPIST
  • OFFICE OF REHABILITATION-COMMUNITY WORK TRANSITION

PROGRAM

  • LOCAL AGREEMENT FOR COOPERATION ON FULL UTILIZATION OF

HEAD START 2020-2021

  • MEMORANDUM OF AGREEMENT FOR SPECIAL EDUCATION SERVICES

BETWEEN LAKE CUMBERLAND HEAD START PROGRAM AND ADAIR

COUNTY BOARD OF EDUCATION

 

  1. APPROVAL OF DISTRICT FUNDING ASSURANCES IN GMAP FOR THE 2020-2021

SCHOOL YEAR

 

  1. ACKNOWLEDGEMENT OF PERSONNEL ACTION

_______________________________________________________________________________________

 

REGULAR AGENDA

 

  1. SUPERINTENDENT’S REPORT

 

  1. PRESENTATION OF DONATION TO ADAIR COUNTY SCHOOLS BY MARK

DYKES, PRESIDENT OF BANK OF COLUMBIA, IN MEMORY OF WANDA HILL,

FORMER TEACHER AT COLONEL WM. CASEY SCHOOL

 

  1. PRESENTATION OF FUNDS DONATED BY SCHOOL DISTRICT EMPLOYEES TO

ADAIR COUNTY FIRE DEPARTMENTS FOR WHAS CRUSADE FOR CHILDREN

 

  1. PUBLIC COMMENTS

 

  1. APPROVAL OF MONTHLY FINANCIAL STATEMENTS – Renae Smith

 

  1. BUILDINGS AND GROUNDS UPDATE – Steve Burton

 

  1. APPROVAL OF ANNUAL POLICY/PROCEDURE UPDATES – Robbie Harmon

 

  1. APPROVAL OF NEW DISTRICT FACILITY PLANNING COMMITTEE – Renae

Smith

 

  1. SUPERINTENDENT EVALUATION RESULTS

 

  1. ADJOURNMENT

 

 

 