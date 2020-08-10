Regular called Fiscal Court meeting

The Adair County Fiscal Court will have a Regular Called meeting Tuesday, August 11, 2020 at 6:00 P.M. CT in the basement of the Adair County Annex building located at 424 Public Square, Columbia, KY 42728. This meeting will be open to the public. Masks will be required due to the Governor’s Emergency Executive Order.
AGENDA
ADAIR COUNTY FISCAL COURT
REGULAR CALLED MEETING
AUGUST 11, 2020 @ 6:00 P.M.
ADAIR COUNTY ANNEX BASEMENT
424 PUBLIC SQUARE, COLUMBIA, KENTUCKY 42728
PLEDGE OF ALLEGIANCE
PRAYER
CALL TO ORDER
ROLL CALL
- APPROVAL OF AGENDA
- APPROVAL OF MINUTES
A. July 28, 2020-Minutes-Regular Called
B. July 30, 2020-Minutes-Special Called
3. DISBURSEMENTS
- A.) SHERIFF’S REPORT
B.) ROAD DEPARTMENT REPORT
C.) G.R.A.S. REPORT
D.) COMMITTEE REPORTS
E.) JAIL REPORT
- TREASURER
A. TREASURER’S REPORT
- BUDGET AMENDMENTS
- BUDGET TRANFERS
A. LINE TO LINE TRANSFERS
B. FUND TO FUND TRANSFERS
- COURT ORDERS
- READING OF ROADS
- ACTION ITEMS:
A. REQUEST FOR PAYMENT FOR TRANSFER STATION
B. PERMISSION TO APPLY FOR AND ALLOW JUDGE TO SIGN LITTER ABATEMENT GRANT
C. PERMISSON FOR RIGHT OF WAY EASEMENT ON LOY CEM. RD.
D. PERMISSON TO SIGN CINTAS AGREEMENT FOR ROAD DEPT UNIFORMS AND MATS AND GRAS SANITIZATON STATION
- OTHER BUSINESS
- PUBLIC COMMENTS
- ADJOURN
This meeting is open to the public.
PER GOVERNOR BEASHEAR’S “EMERGENCY EXECUTIVE ORDER” MASKS WILL BE REQUIRED