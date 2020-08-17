Regular school board meeting Aug. 20

BOARD AGENDA
AUGUST 20, 2020
REGULAR SCHOOL BOARD MEETING
ADAIR COUNTY BOARD CONFERENCE ROOM
6:00 P.M.
**Meeting called to order**
***Superintendent Dr. Stephens and Adair County Board Members will open the meeting with the Pledge of Allegiance***
***Prayer***
- APPROVAL OF AGENDA
- APPROVAL OF CONSENT AGENDA
CONSENT AGENDA
- APPROVAL OF MINUTES
- APPROVAL OF TREASURER’S REPORT
- APPROVAL OF PAYMENT OF BILLS
- APPROVAL OF MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) WITH WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY RETROACTIVE TO JULY 1, 2020
- APPROVAL TO ASSURE THAT ALL ASSURANCES ARE LISTED IN THE GMAP CONSOLIDATED GRANT APPLICATION
- REVIEW/APPROVAL OF ANNUAL FINANCIAL REPORT FOR THE 2020/2021 SCHOOL YEAR
- ACKNOWLEDGEMENT OF PERSONNEL ACTION
______________________________________________________________________________________
REGULAR AGENDA
- SUPERINTENDENT’S REPORT
- PUBLIC COMMENTS
- APPROVAL TO ADOPT A RESOLUTION AUTHORIZING THE ADAIR COUNTY FINANCE CORPORATION TO ISSUE REVENUE BONDS – Renae Smith
- RECESS
- CONFIRM OFFICERS OF THE ADAIR COUNTY SCHOOL DISTRICT FINANCE CORPORATION
- CALL MEETING TO ORDER OF THE DISTRICT FINANCE CORPORATION
- ADOPT A RESOLUTION AUTHORIZING THE ISSUANCE OF REVENUE BONDS
- ADJOURN FINANCE CORPORATION MEETING
- CALL BACK TO ORDER REGULAR BOARD MEETING
- APPROVAL OF MONTHLY FINANCIAL STATEMENTS – Renae Smith
- BUILDINGS AND GROUNDS UPDATE – Steve Burton
- ANNUAL ENERGY MANAGEMENT REPORT – John Shelley
- APPROVAL OF DATA BREACH NOTIFICATION UPDATE – Jason Rector
- APPROVAL OF BG-1 FOR THE ADAIR COUNTY SECURITY PROJECT – Robbie Harmon
- APPROVAL TO APPLY FOR ANY AND ALL FEDERAL, STATE OR PRIVATE GRANT OPPORTUNITIES THAT WOULD BE ADVANTAGEOUS TO ADAIR COUNTY SCHOOL DISTRICT FOR THE 2020/2021 SCHOOL YEAR
- DISCUSSION/APPROVAL OF TAX RATES FOR 2020/2021 – Renae Smith
- ADJOURNMENT