Adair County Community Voice

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Regular school board meeting Aug. 20

by

BOARD AGENDA

AUGUST 20, 2020

REGULAR SCHOOL BOARD MEETING

ADAIR COUNTY BOARD CONFERENCE ROOM

6:00 P.M.

 

**Meeting called to order**

***Superintendent Dr. Stephens and Adair County Board Members will open the meeting with the Pledge of Allegiance***

***Prayer***

  1. APPROVAL OF AGENDA

 

  1. APPROVAL OF CONSENT AGENDA

 

CONSENT AGENDA

 

  1. APPROVAL OF MINUTES

 

  1. APPROVAL OF TREASURER’S REPORT

 

  1. APPROVAL OF PAYMENT OF BILLS

 

  1. APPROVAL OF MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) WITH WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY RETROACTIVE TO JULY 1, 2020

 

  1. APPROVAL TO ASSURE THAT ALL ASSURANCES ARE LISTED IN THE GMAP CONSOLIDATED GRANT APPLICATION

 

  1. REVIEW/APPROVAL OF ANNUAL FINANCIAL REPORT FOR THE 2020/2021 SCHOOL YEAR

 

  1. ACKNOWLEDGEMENT OF PERSONNEL ACTION

______________________________________________________________________________________

REGULAR AGENDA

 

  1. SUPERINTENDENT’S REPORT

 

  1. PUBLIC COMMENTS

 

  1. APPROVAL TO ADOPT A RESOLUTION AUTHORIZING THE ADAIR COUNTY FINANCE CORPORATION TO ISSUE REVENUE BONDS – Renae Smith

 

  1. RECESS

 

  1. CONFIRM OFFICERS OF THE ADAIR COUNTY SCHOOL DISTRICT FINANCE CORPORATION

 

  1. CALL MEETING TO ORDER OF THE DISTRICT FINANCE CORPORATION

 

  1. ADOPT A RESOLUTION AUTHORIZING THE ISSUANCE OF REVENUE BONDS

 

  1. ADJOURN FINANCE CORPORATION MEETING

 

  1. CALL BACK TO ORDER REGULAR BOARD MEETING

 

  1. APPROVAL OF MONTHLY FINANCIAL STATEMENTS – Renae Smith

 

  1. BUILDINGS AND GROUNDS UPDATE – Steve Burton

 

  1. ANNUAL ENERGY MANAGEMENT REPORT – John Shelley

 

  1. APPROVAL OF DATA BREACH NOTIFICATION UPDATE – Jason Rector

 

  1. APPROVAL OF BG-1 FOR THE ADAIR COUNTY SECURITY PROJECT – Robbie Harmon

 

  1. APPROVAL TO APPLY FOR ANY AND ALL FEDERAL, STATE OR PRIVATE GRANT OPPORTUNITIES THAT WOULD BE ADVANTAGEOUS TO ADAIR COUNTY SCHOOL DISTRICT FOR THE 2020/2021 SCHOOL YEAR

 

  1. DISCUSSION/APPROVAL OF TAX RATES FOR 2020/2021 – Renae Smith

 

  1. ADJOURNMENT

 