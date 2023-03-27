Adair County Fiscal Court Agenda for Tuesday, March 28

AGENDA
ADAIR COUNTY FISCAL COURT
REGULAR CALLED MEETING
MARCH 28, 2023 @ 6:00 P.M.
ADAIR COUNTY ANNEX BUILDING BASEMENT
424 PUBLIC SQUARE, COLUMBIA, KENTUCKY 42728
PLEDGE OF ALLEGIANCE
PRAYER
CALL TO ORDER
ROLL CALL
APPROVAL OF AGENDA
APPROVAL OF MINUTES
- Regular Called Meeting-February 28, 2023
- Special Called Meeting-March 14, 2023
DISBURSEMENTS
SHERIFF’S REPORT
ROAD DEPARTMENT REPORT
G.R.A.S. REPORT
COMMITTEE REPORTS
JAIL REPORT
TREASURER
TREASURER’S REPORT
BUDGET TRANSFERS
- LINE TO LINE TRANSFERS
- FUND TO FUND TRANSFER
BUDGET AMENDMENT
COURT ORDERS
READING OF ROADS
ACTION ITEMS:
- A) ADAIR COUNTY CONSERVATION DISTRICT BUDGET PRESENTATION
- B) PERMISSION FOR JUDGE TO SIGN ALL NECESSARY PAPERWORK FOR HB 1 GRANT-ADDITIONAL VOTING EQUIP. REIMBURSEMENT REQUEST
- C) APPROVAL OF RESOLUTION FOR HB1 COUNTY CLERK EQUIP. GRANT
- D) PERMISSION FOR COUNTY ATTORNEY TO SIGN MOA FOR E-POLL BOOKS
- E) OPEN BIDS FOR JAIL ELEVATOR MODERNIZATION & REFURBISHMENT
- F) REQUEST FOR HANDHELD RADIOS FROM CORONER
- G) BATHROOMS AT THE JIM BLAIR CENTER DISCUSSION
- H) HIRE ROAD DEPT EMPLOYEE FT FROM SEASONAL-PASSED CDL’S
- I) OCCUPATION TAX/NET PROFIT-ROLL CALL VOTE
- J) HEALTH INSURANCE 90 DAY WAIT PERIOD FOR ALL FISCAL COURT EMPLOYEES INCLUDING ELECTED OFFICIALS
- K) SECOND READING TO AMEND THE GARBAGE HAULERS ORDINANCE
- L) HISTORIC COURTHOUSE BIDS OPENING DISCUSSION AND POSSIBLE AWARDING
- M) APPROVAL OF SCHEDULED FISCAL COURT MEETINGS
- N) SECOND READING TO AMEND NUISANCE ORDINANCE
- O) SECOND READING TO AMEND ANIMAL CONTROL ORDINANCE
- P) INTERLOCAL COOPERATIVE AGREEMENT ON WORKFORCE
- Q) REVISIT SECOND AND THIRD PAYMENTS OF EMPLOYEE ARPA FUNDS
- R) BREATHE OF GRACE REQUEST TO MAINTAIN GRASS BEHIND ANNEX AND PUT UP A PICNIC TABLE
- S) COLUMBIA CHURCH RENTAL CREDIT FOR ELECTRICAL OUTAGE
- T) 911 SONIC WALL UPDATE-GEOCONEX
- U) EDA RESOLUTON
- V) PERMISSION FOR COUNTY TO BE GRANTEE OF EDA GRANT
- W) SET ABC ADMINISTRATOR’S PAYRATE
- OTHER BUSINESS
- PUBLIC COMMENTS
- ADJOURN
This meeting is open to the public.