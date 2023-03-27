Adair County Community Voice

Thoughtful, Thorough, and Truthful News Coverage in Columbia, Kentucky

Adair County Fiscal Court Agenda for Tuesday, March 28

 

AGENDA
ADAIR COUNTY FISCAL COURT
REGULAR CALLED MEETING
MARCH 28, 2023 @ 6:00 P.M.
ADAIR COUNTY ANNEX BUILDING BASEMENT
424 PUBLIC SQUARE, COLUMBIA, KENTUCKY 42728

PLEDGE OF ALLEGIANCE

PRAYER

CALL TO ORDER

ROLL CALL

APPROVAL OF AGENDA

APPROVAL OF MINUTES

  • Regular Called Meeting-February 28, 2023
  •  Special Called Meeting-March 14, 2023

DISBURSEMENTS
SHERIFF’S REPORT
ROAD DEPARTMENT REPORT
G.R.A.S. REPORT
COMMITTEE REPORTS
JAIL REPORT

TREASURER
TREASURER’S REPORT

BUDGET TRANSFERS

  1.  LINE TO LINE TRANSFERS
  2. FUND TO FUND TRANSFER

BUDGET AMENDMENT

COURT ORDERS

READING OF ROADS

ACTION ITEMS:

  1. A)           ADAIR COUNTY CONSERVATION DISTRICT BUDGET PRESENTATION
  2. B)           PERMISSION FOR JUDGE TO SIGN ALL NECESSARY PAPERWORK FOR HB 1 GRANT-ADDITIONAL VOTING EQUIP. REIMBURSEMENT REQUEST
  3. C)           APPROVAL OF RESOLUTION FOR HB1 COUNTY CLERK EQUIP. GRANT
  4. D)          PERMISSION FOR COUNTY ATTORNEY TO SIGN MOA FOR E-POLL BOOKS
  5. E)           OPEN BIDS FOR JAIL ELEVATOR MODERNIZATION & REFURBISHMENT
  6. F)           REQUEST FOR HANDHELD RADIOS FROM CORONER
  7. G)           BATHROOMS AT THE JIM BLAIR CENTER DISCUSSION
  8. H)          HIRE ROAD DEPT EMPLOYEE FT FROM SEASONAL-PASSED CDL’S
  9. I)            OCCUPATION TAX/NET PROFIT-ROLL CALL VOTE
  10. J)            HEALTH INSURANCE 90 DAY WAIT PERIOD FOR ALL FISCAL COURT EMPLOYEES INCLUDING ELECTED OFFICIALS
  11. K)           SECOND READING TO AMEND THE GARBAGE HAULERS ORDINANCE
  12. L)           HISTORIC COURTHOUSE BIDS OPENING DISCUSSION AND POSSIBLE AWARDING
  13. M)          APPROVAL OF SCHEDULED FISCAL COURT MEETINGS
  14. N)          SECOND READING TO AMEND NUISANCE ORDINANCE
  15. O)          SECOND READING TO AMEND ANIMAL CONTROL ORDINANCE
  16. P)           INTERLOCAL COOPERATIVE AGREEMENT ON WORKFORCE
  17. Q)          REVISIT SECOND AND THIRD PAYMENTS OF EMPLOYEE ARPA FUNDS
  18. R)           BREATHE OF GRACE REQUEST TO MAINTAIN GRASS BEHIND ANNEX AND PUT UP A PICNIC TABLE
  19. S)           COLUMBIA CHURCH RENTAL CREDIT FOR ELECTRICAL OUTAGE
  20. T)           911 SONIC WALL UPDATE-GEOCONEX
  21. U)          EDA RESOLUTON
  22. V)           PERMISSION FOR COUNTY TO BE GRANTEE OF EDA GRANT
  23. W)         SET ABC ADMINISTRATOR’S PAYRATE

 

  1. OTHER BUSINESS
  2. PUBLIC COMMENTS
  3. ADJOURN

 

This meeting is open to the public.

 